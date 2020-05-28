مدير صحة الكرخ يرد على مقطع فيديو لامرأة “تدعي” امتلاء مستشفى اليرموك بالمصابين بكورونا

2020/05/28 | 00:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

رد مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي، الخميس، على مقطع فيديو لامرأة “تدعي” امتلاء مستشفى اليرموك بالمصابين بكورونا.

وقال الحجامي في منشور على صفحته في الفيسبوك، "كل أنواع السقوط الأخلاقي مرت علينا لكن ان ترسل جهات مغرضة بعض الحثالات لغرض الطعن بكوادر الصحة المجاهدين الأبطال وتلفق لهم كلام لا تصدقه حتى (القرود) فهذا قمة الانحطاط".

واضاف، ان "مستشفى اليرموك غير مخصص لرقود المصابين بكورونا ياغبية، من أرسلك كان اغبى منك".

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت سابق، مقطعا مصورا لامرأة صورته من داخل مستشفى اليرموك، بحسب قولها، "وتدعي" من خلاله بامتلاء المستشفى بالمصابين بكورونا وعدم استقبال اي مصاب بالفيروس الا بعد وفاة او خروج مصاب من الحجر، وفقا لمقطع الفيديو.

بغداد اليوم - واسط

افاد مصدر طبي، الاربعاء، بتسجيل 10 اصابات جديدة بكورونا في المحافظة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "واسط سجلت عشر اصابات بفيروس كورونا في مناطق مختلفة من المحافظة".

بغداد اليوم - النجف

طالبت خلية الازمة في محافظة النجف، الاربعاء، بغلق تام للمحافظة لحماية الاهالي من فيروس كورونا.

وقالت خلية الأزمة في دائرة صحة النجف في بيان، انها "طالبت محافظ النجف لؤي الياسري رئيس خلية الازمة في النجف الأشرف

بغداد اليوم - اربيل

سجلت محافظة اربيل ، الاربعاء، 9 اصابات جديدة بكورونا في المحافظة.

وقالت وزارة الصحة في اقليم كردستان في بيان، انها "سجلت 9 اصابات جديدة بكورونا في محافظة اربيل ".

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