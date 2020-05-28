2020/05/28 | 00:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر امني، بحدوث جريمة قتل في الناصرية بمحافظة ذي قار.وقال المصدر في حديث لـ “العهد نيوز” اليوم الخميس، ان “جريمة قتل وقعت في قضاء الدواية شمال شرق الناصرية لشاب طعنا بالسكين على أثر مشاجرة في دار المجني عليه”.وأضاف أن ” الأجهزة الأمنية لا تزال تطارد القاتل”.

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