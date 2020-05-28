2020/05/28 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_أبو_قمر غضب أحد معارفي علشان رفضت مصافحته خوفا من العدوي ، غضب بشدة وقال لي : إنت هاتعمل زي الناس الكفرة ؟؟!! ، وقعد يديني محاضرة في إن كل شيء بتاع ربنا ، ولو إنت قاعد في قمقم وربنا عايز يجيبلك كورونا هايجيبلك كورونا ، العمر واحد والرب واحد ، وإنت هاتموت في ميعادك سواء بكورونا أو من غير كورونا .مشي صاحبي زعلان وهو بيقولي استغفر ربك وخلي توكالك عليه واطلب منه يتوب عليك علشان آخرتك متبقاش سودا ، السلام ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صدر زوجتي - محمد أبو قمر) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صدر زوجتي - محمد أبو قمر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).