2020/05/28 | 01:12 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموارد توعز بزيادة الاطلاقات العذبة باتجاه قضاء المديّنة لمعالجة الملوحة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/28 | 01:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموارد توعز بزيادة الاطلاقات العذبة باتجاه قضاء المديّنة لمعالجة الملوحة) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموارد توعز بزيادة الاطلاقات العذبة باتجاه قضاء المديّنة لمعالجة الملوحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).