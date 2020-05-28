بشارة النجاة من فيروس كورونا : من افريقيا بدأنا واليها رجعنا - قاسم المحبشي

2020/05/28 | 01:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#قاسم_المحبشي "لو لم تكن مدغشقر هي التي اكتشفت هذا العلاج ولو كانت دولة أوروبية هي التي اكتشفته، فهل سيكون هناك هذا الكم من الشك؟ لا أعتقد ذلك" بتلك العبارة المفعمة بالإحساس بالظلم والتمييز استهل رئيس جمهورية مدغشقر الأفريقية اندري راجولينا رده على الانتقادات التي استهدفته لترويجه لـ"علاج" محلي لوباء كوفيد 19، متّهما الغرب بازدراء الطب الأفريقي التقليدي.



وماذا فعلت مدغشقر حتى يبرز اسمها في زمن كورونا؟ حاولت ال ......





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