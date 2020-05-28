الأشرار الأربعة: وثالثهم محمد عابد الجابري - سامي الذيب

2020/05/28 | 01:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سامي_الذيب ذكرت في مقال سابقhttp://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=677132أن الأستاذ الدكتور محمد المزوغي اصدر كتابا عنونه: في ضلال الأديانيمكنكم الحصول عليه من الدار الليبرالية بإرسال رسالة لرقم الواتس أب الخاصالرقم : 0950598503وللقراء خارج سوريا لاسيما في الدول الأوروبية أصبح بالإمكان طل ......





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