أول تسجيل صوتي لرجاء الجداوي بعد كورونا

2020/05/28 | 01:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر “راديو مصر” الحكومي، مكالمة هاتفية مع الفنانة المصرية الكبيرة رجاء الجداوي، بعد إصابتها بفيروس كورونا، حيث أوضح التسجيل مدى معاناة الفنانة من الفيروس.وقالت رجاء الجداوي، إنها تتواجد حاليا في العزل بالمستشفى، وتلقى متابعة واهتماما من قبل الأطقم الطبية، مثلها مثل جميع المصابين.وتوجهت الجداوي برسالة لجمهورها قائلة: “حبوا نفسكم وأولادكم وحبوا بلدكم، […]

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