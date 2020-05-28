حراك “غامض” في النجف مع ساعات فجر الخميس.. ما ذاحدث قرب مرقد محمد الصدر.. وماحقيقة محاولات “إحراقه”؟

2020/05/28 | 01:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد شهدت الساعات الاخيرة من منتصف ليل الاربعاء، وفجر الخميس، احداثًا غير مفهومة، ونشاطات غريبة فواها محاولة حرق مرقد المرجع الديني محمد صادق الصدر، والد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.ونشر عدد من المتواجدين قرب المرقد، مقاطع فيديو تؤكد تهدئة الأمر وتسليم المشتبه بهم للقوات الامنية، بمساعدة زوار المرقد واهالي محافظة النجف.الان […]

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