السويد لن تشهد الغروب حتى يوليو القادم

2020/05/28 | 01:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت المدن الواقعة شمال السويد ظاهرة “شمس منتصف الليل” والتي تحدث في الدائرة القطبية الشكالية في أشهر لاصيف حيث لا تغرب الشمس لفترة من الزمن قد تصل لقرابة الشهرين.وقد ارتفعت شمس مدينة كيرونا في أقصى شمال السويد يوم الأربعاء الماضي في تمام لساعة الواحدة صباحًا ولن تغرب قبل شهر يوليو القادم.وبعد ساعات ارتفعت […]

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