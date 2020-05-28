2020/05/28 | 02:20 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- طهران تواصل التحدي وثاني ناقلاتها النفطية ترسو في فنزويلا واشنطن- طهران -الزمان قال مصدر سياسي إن أمريكا ستنهى الإعفاءات من العقوبات التي تسمح لشركات أوروبية وصينية وروسية بالقيام بأعمال في منشآت نووية إيرانية محددة. وأشار المصدر بحسب وكالة رويترز للانباء ، إلى أن «القرار الأمريكي ينهي الإعفاءات التي سمحت بالعمل في مفاعل أراك للأبحاث […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرار أمريكي وشيك للتضييق على النووي الإيراني) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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