قرار‭ ‬أمريكي‭ ‬وشيك‭ ‬للتضييق‭ ‬على‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني

2020/05/28 | 02:20 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران‭ ‬تواصل‭ ‬التحدي‭ ‬وثاني‭ ‬ناقلاتها‭ ‬النفطية‭ ‬ترسو‭ ‬في‭ ‬فنزويلا واشنطن‭- ‬طهران‭ -‬الزمان‭ ‬ قال‭ ‬مصدر‭ ‬سياسي‭ ‬إن‭ ‬أمريكا‭ ‬ستنهى‭ ‬الإعفاءات‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬التي‭ ‬تسمح‭ ‬لشركات‭ ‬أوروبية‭ ‬وصينية‭ ‬وروسية‭ ‬بالقيام‭ ‬بأعمال‭ ‬في‭ ‬منشآت‭ ‬نووية‭ ‬إيرانية‭ ‬محددة‭.‬ وأشار‭ ‬المصدر‭ ‬بحسب‭ ‬وكالة‭ ‬رويترز‭ ‬للانباء‭ ‬،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬القرار‭ ‬الأمريكي‭ ‬ينهي‭ ‬الإعفاءات‭ ‬التي‭ ‬سمحت‭ ‬بالعمل‭ ‬في‭ ‬مفاعل‭ ‬أراك‭ ‬للأبحاث‭ […]

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