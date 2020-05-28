رسالة الى حكومة انتقالية

2020/05/28 | 02:20 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د فاتح عبدالسلام لأزمة‭ ‬المالية‭ ‬عالمية‭ ‬واقتصادات‭ ‬كبرى‭ ‬تترنح‭ ‬تحت‭ ‬وقع‭ ‬الجائحة،‭ ‬والعراق‭ ‬دولة‭ ‬احادية‭ ‬الموارد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬النفط‭ ‬الذي‭ ‬تهاوت‭ ‬أسعاره‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬المعتمد‭ ‬في‭ ‬خطط‭ ‬الموازنة‭ ‬السنوية‭ ‬،‭ ‬فالمشكلة‭ ‬مزدوجة‭ ‬أمام‭ ‬البلد‭ ‬الذي‭ ‬أصابه‭ ‬الفشل‭ ‬المريع‭ ‬على‭ ‬الحكومات‭ ‬المتعاقبة،‭ ‬ويتطلع‭ ‬اليوم‭ ‬الى‭ ‬أمل‭ ‬الانقاذ‭ .‬ ‭ ‬في‭ ‬البداية،‭ ‬ظهر‭ ‬طريقان‭ ‬في‭ ‬المتداول‭ ‬الرسمي‭ […]

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