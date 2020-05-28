اشتباكات بين الهند والصين وترامب يعرض التوسط

2020/05/28 | 02:20 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن‭- ‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق‭ ‬ عرض‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الأربعاء‭ ‬القيام‭ ‬بوساطة‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬جارية‭ ‬بين‭ ‬الجيشين‭ ‬الهندي‭ ‬والصيني‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الحدودية‭ ‬المتنازع‭ ‬عليها‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬الهيمالايا‭.‬ وتدور‭ ‬عدة‭ ‬اشتباكات‭ ‬بين‭ ‬القوتين‭ ‬الآسيويتين‭ ‬العملاقتين‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬الحدود‭ ‬بينهما‭ ‬الممتدة‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬3500‭ ‬كلم،‭ ‬وخصوصا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬لاداخ‭ ‬المرتفعة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬الهند‭.‬ وكتب‭ ‬ترامب‭ […]

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