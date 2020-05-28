والد سوزان تميم يعلق على قرار العفو عن قاتل ابنته

2020/05/28 | 02:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبّر عبد الستار تميم، والد الفنانة اللبنانية الراحلة سوزان تميم، عن صدمته بعد قرار الإفراج عن قاتل ابنته.وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عفوا رئاسيا عن 3157 سجينا، من ضمنهم الضابط السابق في أمن الدولة، محسن السكري، المحكوم بالسجن المؤبد بتهمة قتل سوزان تميم، قبل 12 عاما في شقتها بمدينة دبي.وقال والد […]

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