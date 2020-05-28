البيت الأبيض: ترامب سيوقع على قرار يتعلق بشركات التواصل الاجتماعي

2020/05/28 | 02:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد البيت الأبيض، ان الرئيس الاميركي دونالد ترامب سيوقع على قرار يتعلق بعمل شركات مواقع التواصل الاجتماعي.

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