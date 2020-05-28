ترمب يهدد بإغلاق مواقع التواصل.. ويتوعد تويتر بخطوات “كبيرة ومهمة”

2020/05/28 | 02:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… كتب ترمب في تغريدة على حسابه في “تويتر”: “الجمهوريون يشعرون بأن منصات التواصل الاجتماعي تسكت تماماً الأصوات المحافظة.سننظمها بشكل قوي أو نغلقها، قبل أن نسمح بأن يحدث ذلك.رأينا ما حاولوا فعله في 2016 وفشلوا.لن نسمح بنسخة متطورة من هذا الأمر أن تحدث مجدداً”.وتابع: “كما أننا لن نسمح بأن يترسخ […]

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