مجلس النواب الأميركي يقر تشريعا بشأن تعامل الصين ضد الإيغور

2020/05/28 | 03:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقر مجلس النواب الأميركي، اليوم الخميس، تشريعا بشأن تعامل الصين ضد الإيغور المسلمين.

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