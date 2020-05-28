2020/05/28 | 03:15 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقال متهم بحرق امرأة بمادة التيزاب ببغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/28 | 03:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال متهم بحرق امرأة بمادة التيزاب ببغداد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال متهم بحرق امرأة بمادة التيزاب ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).