هؤلاء هم الممثلون الأعلى أجراً في رمضان

2020/05/28 | 03:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع انتهاء شهر رمضان، بدأ تقييم نجاح المسلسلات الدرامية التي عُرضت في هذا الموسم.وكانت المسلسلات المصرية هي صاحبة الحصة الكبرى من المشاهدة، وذلك كونها صاحبة العدد الأكبر من الأعمال مقارنة بالإنتاجات الخليجية أو السورية التي توقّف قسم كبير منها بسبب فيروس كورونا.وهذا العام أيضاً كان الممثل المصري عادل إمام صاحب الأجر الأعلى، فحصل […]

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