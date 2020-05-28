البرازيل تسجل 1086 وفاة جديدة بكورونا

2020/05/28 | 04:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت البرازيل، اليوم الخميس، 1086 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

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