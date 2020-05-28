ماذا يحدث في هونغ كونغ؟

2020/05/28 | 04:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصين تفرض قبضتها الأمنية، وترامب يتعهد برد سيحدث ضجة كبيرة..إليكم التفاصيل

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