جريمة بشعة تهز بغداد ..مجهولون يحرقون وجه امرأة

2020/05/28 | 07:01 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت مديرية مكافحة اجرام بغداد، القبض على متهم قام بحرق امرأة بالتيزاب (ماء النار) في منطقة الغزالية غربي العاصمة....

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