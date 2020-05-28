الاطباء العراقية تحذر وتدعو الى الالتزام بـ9 نقاط قبل فوات الاوان

2020/05/28 | 07:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت نقابة الاطباء العراقيين، من انهيار المنظومة الصحية وعدم قدرة المستشفيات على استيعاب الاصابات بفيروس كورونا....

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