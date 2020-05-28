الأطفال بين الحقوق وإستلابها !! - صبحي مبارك مال الله

2020/05/28 | 08:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صبحي_مبارك_مال_الله لمناسبة قرب حلول اليوم العالمي للطفل في الأول من حزيران في كل عام نستعرض فيه حالة الطفل عالمياً وعراقياً حيث جرى الإهتمام بالأطفال منذُ إنتهاء الحرب العالمية الثانية التي جلبت المآسي والويلات للشعوب من ضمنهم العوائل و في المقدمة الأطفال الذين تعرضوا إلى القتل والأمراض والحوع والتشرد وكانت أبشع جريمة بحقهم من قبل تجار وصانعي الحروب ، ولهذا إهتمت المنظمات العالمية والأمم المتحدة ومنظماتها بشأن الأط ......





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