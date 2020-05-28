في ذكرى اغتياله الثالثة والعشرون: عبد الله مناصير البروليتاري الماركسي كما عرفته، بقلم؛ أ.أ. - المناضل-ة

2020/05/28 | 08:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#المناضل-ة قبل 23 سنة اختطف عبد الله مناصير واغتيل وألقيت جثته بميناء أكادير.



نسجت الدولة مسرحية باعتقال عدد من المناضلين والنقابيين واتهامهم باغتياله وتكوين عصابة أشرار، لكن بفضل يقظة رفاق الشهيد وتعبئة عمالية وشعبية استثنائية، حرر المتهمون الأبرياء، وانكشفت المؤامرة، ومذاك وإلى اليوم، ظل اغتيال موناصير جريمة سياسية تحمل بصمات الدولة بجلاء.تعرض عبد الله مناصير خلال الأسابيع القليلة السابقة قبيل اختطافه ......





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