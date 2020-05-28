مطرقة أمريكا وسندان الصين - محمد حومد

2020/05/28 | 08:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_حومد يشهد العالم اليوم تحولات دولية عميقة وهامة اقتصاديا وسياسيا٬-;- لم تستطع العلاقات الدبلوماسية حجب التصدع السياسي القائم بين الأنظمة المتحكمة في المجتمع الدولي وعلى رأسها النظام الأمريكي الامبريالي والنظام الصيني الصاعد.



بدأ الاقتصاد الصيني يزحف بشكل هادئ ووثيرة متسارعة فوق بركان تغلي أعماقه، على الاقتصاد الأمريكي لسحب البساط من تحت أقدامه الهاوية مما ينذر بانفجار قوي.إن صراع الشركات الكبرى ......





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