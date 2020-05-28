مسؤول عراقي يحذر من أزمة اقتصادية صعبة ويقدم الحلول

2020/05/28 | 08:33 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر المستشار المالي لرئيس الحكومة العراقية "مظهر محمد صالح" من أن العراق يمر بأزمة اقتصادية “صعبة جدا” وقد تمتد إلى الربع الأول من العام المقبل....

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