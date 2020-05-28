استفتاء للمرجع السيستاني حول فاصلة المصلين في زمن كورونا

2020/05/28 | 08:33 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدم احد المؤمنين بأسئلة فقهية بخصوص الفاصلة الشرعية التي يجب توافرها لحفظ البروتكولات الصحية المفروضة في زمن كورونا والتي تنعقد معها صلاة الجماعة وا...

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