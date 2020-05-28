إعادة فتح معبر حدودي بين اقليم كوردستان وسوريا لمدة 6 ايام

2020/05/28 | 08:37 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت إدارة معبر سيمالكا الحدودي السماح لأهالي شمال وشرق سوريا الموجودين في إقليم كوردستان بالعودة إلى مناطقهم ابتداءً من يوم السبت المقبل.

وجاء القرار بعد إيقاف حركة العبور في المعبر بشكل كامل من وإلى مناطق شمال شرقي سوريا، في 14 من آذار الماضي، باستثناء الحالات الإسعافية التي يجب عبورها إلى إقليم كوردستان في العراق.

وأصدرت إدارة معبر سيمالكا الحدودي بين "روج آفا" واقليم كوردستان بياناً كتابياً حددت فيه مدة 6 أيام للسماح لأهالي مناطق شمال وشرق سوريا ممن دخلوا الاقليم بغرض الزيارة، بالعودة إلى مناطقهم.

وبحسب البيان، يفتح المعبر أبوابه لعودة الأهالي اعتباراً من 30 أيار الجاري ولغاية 4 حزيران المقبل.

وكانت إدارة معبر سيمالكا قررت إيقاف حركة العبور من وإلى مناطق شمال وشرق سوريا عبر معبر سيمالكا في إطار إجراءات منع ظهور وتفشي فيروس كورونا في المنطقة.

وخصصت إدارة المعبر يوم الثلاثاء فقط من كل أسبوع، لعبور المنظمات الإنسانية غير الحكومية والعاملين في الأمم المتحدة ولإدخال المواد.

وكان المجلس التنفيذي التابع للادارة الذاتية نشر بيانًا عبر حسابه في “فيس بوك“، في 27 من شباط الماضي، جاء فيه أنه سيتم إغلاق معبر “سيمالكا” الحدودي مع إقليم كوردستان العراق، في 3 من آذار الماضي.

وعزا البيان سبب الإغلاق إلى الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها “الإدارة الذاتية” لكوردستان سوريا (روج آفا) لمنع انتشار فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19) في الإقليم وفي العراق.

ويقع معبر “سيمالكا” على الحدود الشمالية الشرقية لسوريا مع الأراضي العراقية، ويفصل بينها فرع الخابور، من نهر دجلة.

وأُنشئ المعبر عام 2012، وأسست إدارته جسرًا حديديًا على نهر دجلة لتسهيل مرور البضائع، وعبره سابقًا آلاف السوريين الهاربين من ظروف الحرب في سوريا، بداعي اللجوء أو العمل.

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