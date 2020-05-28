الاتحاد الوطني يتهم حزب البارزاني بالتهرب من المسؤولية في ادارة الاقليم وكركوك

2020/05/28 | 08:52 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

اتهم عضو الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، الأربعاء، الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود البارزاني بالت...

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