2020/05/28 | 08:57 - المصدر: وكالة نينا
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- خبير قانوني لـ / نينا / : تاخر ارسال البرلمان قانون الانتخابات لرئيس الجمهورية مخالف للدستور ويعرقل اجراء الانتخابات المقبلة / خبر الصباح هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/28 | 08:57.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير قانوني لـ / نينا / : تاخر ارسال البرلمان قانون الانتخابات لرئيس الجمهورية مخالف للدستور ويعرقل اجراء الانتخابات المقبلة / خبر الصباح) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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