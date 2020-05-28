احباط محاولة ادخال 3 كغم من المخدرات لإقليم كوردستان واعتقال 6 متهمين

2020/05/28 | 09:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ احبطت السلطات الامنية في اقليم كوردستان خلال الايام القليلة الماضية محاولة ادخال قرابة 3 كغم من المواد المخدرة في قضاء سوران شمالي محافظة اربيل .

وقالت المديرية العامة لمكافحة المخدرات التابعة للآسايش في بيان اليوم، انه وبعد تلقي المعلومات واجراء عمليات البحث والتحري من قبل ضباط ومنتسبي مركز مكافحة المواد المخدرة في قضاء سوران فإنه خلال الايام الـ10 الماضية وفي 3 نشاطات مختلفة تم التمكن من ضبط 2 كغم و175 غم من المواد المخدرة من "الهيروين" و"الشيشه" مع القاء القبض على ستة متهمين.

يأتي هذا في وقت اعلنت فيه مديرية الأمن (الآسايش) في قضاء زاخو التابع لمحافظة دهوك، في وقت سابق عن ضبط أكثر من 30 كغم من المواد المخدرة بحوزة شخص متهم بالمتاجرة بها.

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