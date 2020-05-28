ترامب يعتزم إبرام صفقة أسلحة جديدة مع السعودية

2020/05/28 | 09:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلن السناتور الأمريكي، بوب منينديز، إن الرئيس، دونالد ترامب، يعتزم إبرام صفقة سلاح جديدة مع السعودية.وقال السناتور، الذي يعارض هذه الصفقة، في مقال نشره الموقع الإلكتروني لشبكة “سي إن إن” أن الإدارة الأمريكية تحاول حاليا بيع آلاف القنابل الدقيقة إلى الرياض.وأضاف نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في […]

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