تسجيل 8 إصابات جديدة بكورونا في الديوانية وبابل

2020/05/28 | 09:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

سجلت الكوادر الطبية في محافظتي بابل والديوانية، صباح اليوم الخميس، 8 حالات اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقال مصدر أمني من محافظة الديوانية لـ(بغداد اليوم)، إن "الكوادر الصحية في محافظة الديوانية سجلت 3 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا من الملامسين لمصاب في قضاء الحمزة الشرقي.من جهته أعلن محافظ بابل، حسن منديل السرياوي، تسجيل 5 اصابات جديدة لفيروس كورونا في المحافظة.

وقال السرياوي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "5 اصابات جديدة مؤكدة في محافظة بابل، تم تسجيلها هذا اليوم، متوزعة اصابتين في قضاء المحاويل واصابتين في منطقة البكرلي واصابة في حي الامام علي (ع )".

ودعا البيان "المواطنين الالتزام بتعليمات الصحة العامة وقرارات خلية الازمة بالحظر الوبائي ".

يتبع..

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و أعلنت وزارة ا

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