التميمي: الوضع الصحي تحت السيطرة

2020/05/28 | 09:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الصحة حسن التميمي، موعد افتتاح سبع مستشفيات لعلاج المصابين بفيروس كورونا في أربع محافظات، فيما أكد أن الوضع الصحي تحت السيطرة.

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