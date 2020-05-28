الرافدين: التقديم على السلف للموظفين يكون عبر المنصة الالكترونية

2020/05/28 | 09:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداداعلن مصرف الرافدين، اليوم الخميس، ان التقديم على سلف موظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم على المصرف يكون عبر المنصة الالكترونية التي أطلقت حديثا.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، ان “المنصة الالكترونية فيها العديد من المميزات التي تتعلق بتقديم المنتجات والخدمات للموظفين والمتقاعدين حيث بإمكان الموظف أو المتقاعد الاستعلام […]

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