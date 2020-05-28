2020/05/28 | 09:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..أعلن مصرف الرافدين ان التقديم على سلف موظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم على المصرف يكون عبر المنصة الالكترونية التي أطلقت حديثا.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ان “المنصة الالكترونية فيها العديد من المميزات التي تتعلق بتقديم المنتجات والخدمات للموظفين والمتقاعدين حيث بإمكان الموظف أو المتقاعد الاستعلام عن المنصة عن طريق الموبايل وبواسطة الرابط […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرافدين يعلن عن تقديم الموظفين على السلف عبر المنصة الالكترونية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرافدين يعلن عن تقديم الموظفين على السلف عبر المنصة الالكترونية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).