2020/05/28 | 09:25 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية تسجل 3 إصابات بكورونا في قضاء الحمزة الشرقي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/28 | 09:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديوانية تسجل 3 إصابات بكورونا في قضاء الحمزة الشرقي) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الديوانية تسجل 3 إصابات بكورونا في قضاء الحمزة الشرقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).