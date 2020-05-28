محافظة بابل تعلن عن خمسة اصابات بفيروس كورونا

2020/05/28 | 09:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..اعلن محافظ بابل وكالة، حسن منديل، الخميس، عن تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا.وقال منديل في بيان تلقته “المستقلة”، إن “المحافظة تعلن عن خمسة اصابات جديدة لهذا اليوم الخميس، متوزعة اصابتين في قضاء المحاويل واصابتين في منطقة البكرلي واصابة في حي الامام علي (ع)”.ودعا منديل المواطنين إلى “الالتزام بتعليمات الصحة العامة وقرارات […]

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