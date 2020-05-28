2020/05/28 | 09:29 - المصدر: يس عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يس عراق: متابعة انخفضت أسعار العقود الآجلة للنفط، الخميس، بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعمل على رد قوي على قانون أمني صيني مقترح في هونج كونج، ومع تشكك بعض المتعاملين في التزام روسيا بتخفيضات حادة في الإنتاج.
وقال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتفقا […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض اسعار النفط بعد ملامح التعصيد الاميركي الصيني) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتفقا […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض اسعار النفط بعد ملامح التعصيد الاميركي الصيني) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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