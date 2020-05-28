انخفاض اسعار النفط بعد ملامح التعصيد الاميركي الصيني

2020/05/28 | 09:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة انخفضت أسعار العقود الآجلة للنفط، الخميس، بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعمل على رد قوي على قانون أمني صيني مقترح في هونج كونج، ومع تشكك بعض المتعاملين في التزام روسيا بتخفيضات حادة في الإنتاج.وقال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتفقا […]

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