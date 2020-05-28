هل ستمنع روسيا المواجهة في درعا بالفعل؟

2020/05/28 | 09:34 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أن حشد الجيش السوري قواته لتنفيذ عملية عسكرية في الريف الغربي لدرعا، تدخلات روسية غيّرت في المعادلة

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