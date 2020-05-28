شاهد.. ارقام هامة في حياة المرجع السيستاني

2020/05/28 | 09:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشر على صعيد واسع منشورا يذكر بالارقام والتواريخ مفاصل اساسية وهامة من حياة المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني....

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