لتسهيل عودة العالقين معبر سيمالكا الحدودي يفتح أبوابه

2020/05/28 | 09:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إدارة معبر سيمالكا الحدودي والذي يربط شمال شرقي سوريا بمنطقة شمال العراق إعادة فتح المعبر لمدة ستة أيام....

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