شاهد بالصور والفيديو: “حواسم” في ولاية مينيابوليس الاميركية وسط اندلاع احتجاجات.. والفوضى تعم المكان

2020/05/28 | 09:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد شهدت مدينة مينيابوليس في ولاية مينيسوتا الاميركية، عمليات سلب ونهب او “حواسم” كما يسميها العراقيون، للمحلات التجارية خلال الاحتجاجات المندلعة في الولاية وبعض الولايات احتجاجًا على مقتل رجل اسود اثناء اعتقاله من قبل الشرطة.واظهرت صور ومقاطع فيديو رصدتها “يس عراق” قيام عدد كبير من الاشخاص وسط المحتجين من رجال ونساء بسرقة […]

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