صور .. وفاة واصابة اشخاص بحادث مروع في منطقة سياحية بالسليمانية

2020/05/28 | 09:39 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر في مديرية المرور العامة في محافظة السليمانية يوم الخميس بمصرع واصابة ثلاثة اشخاص بحادث سير في قضاء دوكان السياحي.

وقال المصدر لشفق نيوز، ان شاحنة محملة بالدجاج الحي انقلبت في تمام الساعة الرابعة والنصف من صباح اليوم في قضاء دوكان مما اسفر عن مصرع شخصين واصابة ثالث بجروح.

واشار المصدر الى ان الحادث تسبب بخسائر مادية ايضا.

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