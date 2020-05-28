شاهد: صور “مبهرة” من ملعب الشهداء في الحبيبية.. ترقب “شديد” لاعلان افتتاحه

2020/05/28 | 09:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد وصلت نسب الانجاز لملعب الشهداء “الحبيبية” لمراحل متقدمة فيما اظهرت صور مشاهد رائعة من الملعب مع الوصول الى مراحله النهائية.وكتب الاعلامي الرياضي علي النوري، في تغريدة رصدتها “يس عراق”: “أحدث الصور لملعب الشهداء 30 الف متفرج في بغدا”.وبين ان “نسب الإنجاز فيه وصلت إلى مراحل متقدمة، وينتظر تحديد موعد […]

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