مدونة شيماء البدري عن النائب محمد الزيني

2020/05/28 | 09:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتبت شيماء البدري: عندما قرات سيرته العلمية المليئة بالانجازات ، تصورت انه سيغير خارطة العراق ، لكنه فشل ولم يقدم لناخبيه ١٪ من الامال المعلقه عليه لم يستنكر ماحدث ولم اقرا له كلمة يرثي بها الشهداء قبل ان يكون نائب ، كان يجوب الشوارع للترويج عن نفسه ، وعند تمكنه من الكرسي هرول مسرعا الى […]

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