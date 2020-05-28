أبو آلاء الولائي في رسالة ’’شديدة اللهجة’’ قبل الحوار مع واشنطن: بقاء جندي واحد خيانة

2020/05/28 | 09:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

وجه الأمين العام لكتاب سيد الشهداء أبو آلاء الولائي، الخميس (28 ايار 2020)، رسالة شديدة اللهجة للم...





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