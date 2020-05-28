2020/05/28 | 09:48 - المصدر: بغداد اليوم
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وجه الأمين العام لكتاب سيد الشهداء أبو آلاء الولائي، الخميس (28 ايار 2020)، رسالة شديدة اللهجة للم...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
أبو آلاء الولائي في رسالة ’’شديدة اللهجة’’ قبل الحوار مع واشنطن: بقاء جندي واحد خيانة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- بغداد
وجه الأمين العام لكتاب سيد الشهداء أبو آلاء الولائي، الخميس (28 ايار 2020)، رسالة شديدة اللهجة للم...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
أبو آلاء الولائي في رسالة ’’شديدة اللهجة’’ قبل الحوار مع واشنطن: بقاء جندي واحد خيانة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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