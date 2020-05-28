دراسة: الفقر يهدد نحو 86 مليون طفل إضافي بسبب تداعيات كورونا

2020/05/28 | 09:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

حذرت دراسة أعدتها منظمتا "اليونيسف" و"سايف ذي تشيلدرن" من أن التداعيات الاقتص...





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