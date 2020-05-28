بعد زيارة علاوي لبلاده.. نائب كويتي سابق يتحدث عن ’’إعفاء العراق’’ من ديون بقيمة 3 مليار دولار

2020/05/28 | 09:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

كشف النائب الكويتي السابق، عبد الحميد عباس دشتي، الخميس (28 أيار 2020)، عن إعفاء بلاده للعراق من ديون بلغت 3 مليار دولار، وتأجيل سداد أخرى غيرها.

وكتب دشتي في تغريدة على موقع "تويتر" وتابعتها (بغداد اليوم): "مبروك للعراق إعفاء ديون بقيمة 3 مليار دولار مستحقة للكويت، وتأجيل دين بقيمة 1.6 مليار دولار".

وأردف قائلاً: "يستحقون (يستاهلون) أهلنا في العراق، ونتمنى أن يحظى الشعب الكويتي بذات المعاملة".

ولم تعلن الكويت أو العراق، بشكل رسمي، وجود اتفاق مثل هذا بين البلدين، مثلما جرت العادة سابقاً.

وكان وزير المالية العراقي، علي علاوي، قد قال، عقب زيارته للكويت، إنه اقترح أن "تقوم الكويت بتأجيل أو إلغاء نحو 3 مليارات دولار مستحقة للعراق على تعويضات حرب الخليج 1990-1991".

وذكر علاوي: "سيساعد ذلك تدفق السيولة بشكل كبير، هذا إلى جانب تدابير أخرى من شأنه أن يساعد على استقرار الوضع".

وكان العراق قد توقف عن تسديد المدفوعات في عام 2014 أثناء الحرب على تنظيم داعش الذين سيطر على ثلث البلاد لكنه استأنف في عام 2018، والآن، تذهب 3٪ من عائدات تصدير النفط إلى الكويت التي تعاني أيضًا من انخفاض أسعار النفط.

وبدأ وزير المالية العراقي علي علاوي، الجمعة الماضي، جولة خليجية، في مسعى لتأمين مبالغ تجنب البلاد التخلف عن دفع رواتب ملايين الموظفين في أعقاب انهيار أسعار النفط الخام.

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