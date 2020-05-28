التعليم العالي تباشر بوضع آليات العملية الامتحانية الإلكترونية

2020/05/28 | 09:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بوضع آليات تضمن نجاح العملية الامتحانية الإلكترونية في البلاد.فيما أكدت أن الجامعات عاكفة على إيجاد حلول ممكنة لتحدي الكهرباء والإنترنيت خلال الامتحانات.

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